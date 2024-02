Mein ganzes Leben suche ich nach Aufrichtigkeit.

Aber irgendwie geht sie mir stets aus dem Weg.

Dafür ziehe ich alles Unrechte magisch an.



Er ist mehr als ein nur ein Mann,

und das mit ihm ist mehr als Liebe.

Seinetwegen bin ich im siebten Himmel.

Und meinetwegen ziehen dunkle Wolken auf.

Ich bin schon wieder nicht bei ihm.

Treue ist nicht mein Ding!



Er weiß es

und es macht ihn fertig,

wenn ich mit einem anderen Typen zusammen bin.

Ich fühle, wie er daran zerbricht.



Ich will mich bessern,

will nicht, dass jedes Mal, wenn ich ausgehe,

ein bisschen mehr von ihm stirbt.

Ich will ihm nicht mehr weh tun,

will ihm nicht das Leben nehmen

Ich will nicht zur Mörderin werden.



Ich mach mir gerade die Haare für ein neues Date.

Da kommt er.

Ein kurzer Kuss auf die Wange und ganz beiläufig die Frage,

ob’s spät wird, heute Abend.

Keine Sorge! Ich zieh nur ein bisschen mit den Mädels um die Häuser.

Wieder eine überflüssige Lüge.

Denn wir beide wussten verdammt genau, wohin ich wollte.



Unsere Liebe.

Sein blindes Vertrauen.

Genauso gut hätte ich ihm eine Kugel in den Schädel jagen können,

um die Sache zu beenden.