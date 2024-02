… und wir werden uns treffen, irgendwo, an einem Ort,

wo das Licht der Stille schmeichelt.

Ich werde zulassen, dass du mich ausziehst.

Aber sei gewarnt: ich habe Dornen. Wie jede Rose.

Und du könntest mich mit deinen bloßen Händen verwunden,

oder mit dem scharfen Teil deiner sanften Sprache.

Aber ich bin verloren. An dich verloren.

Und keine wie auch immer geartete Vernunft kann mich mehr retten davor.



Also breche mich,

nimm mich,

laß mich deine Arme ausfüllen,

mich deine Liebe noch einmal spüren,

erschaffe mich neu.

Ich werde mich nicht dagegen wehren.



Es ist wie das Gefühl beim Ertrinken.

Du lässt los, lässt die Kontrolle fahren.

Wasser küsst deine Lippen,

flutet in deine Seele....