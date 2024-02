Es war garnicht so einfach, rauszufinden, was in dir vorging,

als du, wie von einem Sturm in den Grundfesten erschüttert,

die Bodenhaftung verloren und dich in die Oberflächlichkeit verabschiedet hast!



Schnell waren die anfänglichen Skrupel vergessen

und du stecktest bis zum Hals in dieser Scheinwelt aus Glanz und Glitter!

Jeder aus deiner Umgebung wurde von dir vereinnahmt.

Hab ich nicht recht?



Beim Ausverkauf der eigenen Persönlichkeit verliert selbst der Tod seine Würde.

Und sie prügeln sich um die Reste deines einstigen Egos.



Als Marlon Brando starb, zeigtest du keine Gefühlsregung!

Dein Gesicht glich einer leeren Reklametafel.



Jeder weiß um deine Fehler, doch niemand lernt daraus!

Ignorant schicken wir alle zum Teufel, die uns davor bewahren wollen,

und mutieren somit selbst zu lebenden Litfasssäulen, die sich jeder mieten kann.



Ein einziger Blick von dir und die Welt geriet in Aufruhr.

Anfänglich warst du selbst von dir überrascht,

so als wolltest du sagen: „Hoppla - das bin nicht Ich!“

Doch du hast schnell gelernt.

Alle haben dir nach dem Mund geredet!

Ihre Unterwürfigkeit hat dich vergiftet.



Wann hast du eigentlich bemerkt,

wie gebannt sie an deinen Lippen hingen und deine Lügen liebten?

Gib zu, du hast es sichtlich genossen. Denn du warst ihr Held!

Aber was auch passierte, ob Watergate oder Vietnam,

niemand hat sich wirklich für dich interessiert, nicht einmal die CIA!



Hey, ich habe deine Tochter gesehen. Mann, ist die hübsch!

Ich war richtig erschrocken, denn sie ist dein perfektes Ebenbild!