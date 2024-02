Schick mir bitte jemand, der mich liebt.

Ich will einfach nur mal wieder festgehalten werden.

Beschützt werden.

Vor allem, was mir weh tut.

Vor dem Regen.

Und dann schenk mir bitte einen Sommer,

der nicht mehr aufhört.

Weil ich friere und Angst vor der Kälte habe.

Und weil ich fühle, daß ich alt werde.

Und dazu bin ich noch zu jung.



Und Du, mach Dir bitte keine Sorgen um mich oder um das, was ich denke.

Ich kann nichts dafür.

Ich weiß, was ich gelernt habe:

nämlich meine Verantwortung zu tragen.



Mein Schutzengel wird mir da raushelfen.

Wird meine Tränen abwischen und mir auf helfen.

Auch wenn jetzt alles weh tut.



Und meine Seele wird sich schon selbst heilen.

Und ich werde wachsen dran.

Ich werd?s zumindest versuchen.

Gott, ich tu doch schon alles, um besser zu werden.

Gut zu werden.

Gut zu sein.



Wenn man diese Liebe einmal gefunden hat,

dann gibt es endlich sowas wie ein Zuhause, wo man dann hingeht.

Ich weiß, daß man dabei böse auf die Nase fallen kann.

Aber es muß diese Liebe dich geben.

Sie soll überall sein, sagt man.



Also, schick mir bitte jemand.