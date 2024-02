Wisch dir die Schminke ab, bind dein Haar hoch.

Du bist in Ungnade gefallen.

Also leb ein unzufriedenes Leben.

Die Chefs haben die Firma geführt und damit auch dein Leben.

Mein Gott, du hättest seine Frau sein können.



Wisch dir den Schweiß von der Stirn, und wisch dir die Schatten aus den Augen.

Alles, woran du noch glauben kannst, ist das Hier und Jetzt.

Bring dein Kind ins Bett und dann kümmer dich um deine Mutter. Sie weint.

Du hättest mehr zweifeln sollen. Du hättest ihn loslassen können.



Ich will dich ja festhalten. Aber meine Hände sind gebunden.

Und ich will hierbleiben. Aber ich hab mich schon genug verleugnet.

Lass mich einfach hier liegen, bis die Zweifel weg sind.

Bis es Morgen wird.