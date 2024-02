Hoffentlich läutet ihr alle eure Glocken heute.

Und hoffentlich ruft ihr alle eure Freunde an.

Der alte Mann -

er ist sowas wie ’ne Insel,

oder besser: ein Berg -

der alte Mann wacht auf und sagt sich:

Heute sollen alle meine Kinder kommen.

Hoffentlich tanzt ihr heute alle schön brav,

egal wo ihr grade seid:

in Afrika oder in irgendeiner Fabrikstadt.

Der alte Mann ruft nach seinem Abendessen,

nach seinem Whiskey.

Er ruft nach seinen Kindern,

seinen Söhnen und seinen Töchtern.



Ihr hört heute nur eure Musik,

Dudelsäcke hört ihr.

Aber irgendwo in eurem Hirn seht ihr eine Insel im Nebel.

Jeder kommt von irgendwo her,

selbst wenn er niemals mehr dort war.

Also hört mal kurz auf und denkt daran,

dass ihr irgend wann mal nach euren Kindern ruft.



Wieviele Kriege führt ihr eigentlich da draußen,

an diesem Wintermorgen?

Vielleicht ist es mal wieder Zeit

für ein Weihnachtslied wie dieses hier.

Der alte Mann ist schlafen gegangen.

Schließlich hat er ja morgen eine Verabredung.

Er träumt von seinen Töchtern und Söhnen,

und davon, dass das Band noch nicht zerrissen ist.