Denk einfach nicht mehr an mich.

Und wenn der Gedanke trotzdem kommt, dann block ihn ab.

Ich friere.

Und du bist nicht da, um mir wieder warm zu machen.

Nein, ich bin kein Schmarotzer.

Ich bin nur einsam.

Ich war in ’ner Bar. Bin aber wieder gegangen, weil alle nur gelacht haben.

Ich wollte unseren Stern anschauen und mir was wünschen.

Aber der Himmel war schwarz.

Ich bin kein Rumtreiber.

Ich wollte nur, dass du das weißt.

Heute nacht weißt.

In einem anderen Leben vielleicht,

da wären wir dann zusammen heute nacht.



Du wirst andere Männer finden.

Und die werden dir auch das Herz brechen.

Nur wenn ich dich mit einem davon sehe,

dann wird mich das fertig machen.

Soviel weiß ich jetzt schon.



Ich weiß, dass ich dir wehgetan habe.

Glaubst du, dass das alles spurlos an mir vorüber geht?

Ich weiß, dass nicht immer alles eitel Sonnenschein sein kann.

Und wenn es dir weh tut,

dann denk bitte dran,

dass es mir genauso weh tut.