Dieser Neue da, der schon die ganze Zeit hier rumhängt.

Dieser Rattenfänger-Typ, der mit den blauen Augen.

Der dich dauernd angafft.

Was ist da los ?

O.K., er hat was zu erzählen.

Aber er nimmt das Maul eine Spur zu voll.

Gut, er packt dich, aber das macht mir Angst.



Und dann sieht er auch noch gut aus:

Helle Haut, helles Haar.

Steht immer etwas abseits.

Interessant.

Lässig.

Und sein freches Grinsen ist nur eine Maske.



Und bald ist es zu spät.

Zumachen, weggucken hilft dann nicht mehr.

Und wenn du seinen Köder schon geschluckt hast, dann bist du weg.



Und wenn er dich dann umhaut,

wenn er dich eiskalt benutzt,

wenn du alle Kontrolle aufgibst, ihm gibst,

dann sehe ich schon das Feuer in seinen Augen

und das Eis in seiner Stimme.



Er wird dir alles mögliche erzählen.

Also pass auf. Denn wenn er dich einmal hat,

dann zahlst du dafür.