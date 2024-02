Scheinwerfer gleiten über eine Straße in Texas

und im Radio singt Hank Williams!

Eine Hochzeitsgesellschaft in der Kirche,

dafür ging ihr ganzes Geld drauf.

Jetzt ist alles gelaufen und sie sind Mann und Frau.



Ich habe dich von oben beobachtet!

Bevor das Leben begann, gab es bereits die Liebe.



Sieh die kleinen Mädchen,

wie Puppen aus Porzellan.

Noch eine eingeschworene Clique, doch bald beginnt die Gemeinsamkeit zu bröckeln.

Oben auf dem Hügel, wo die Welt keine Rolle mehr spielt.



Du bist nie zurückgekehrt.

Aber ich weiß, du hast es versucht.

Denn ich habe dich stets im Auge behalten.

Wenn alles aus den Fugen gerät, Liebe ist unvergänglich.



All die Jahre, um dir zu beweisen, wie sehr ich mich um dich gesorgt habe.

Ich wusste es nicht, aber du warst stets für mich da, bis zum diesem September,

als du in der Mitte meines Lebens von uns gingest,

am längsten Tag.

Jetzt höre ich deine Worte:



Ich werde dich im Auge behalten!

Wenn das Leben längst vorbei ist,

wird die Liebe immer noch da sein.

Baby, ich beobachte dich von oben

Das Leben ist vorbei – doch die Liebe nicht.