Süßes kleines Kind.

Du hast ja keine Ahnung, wie schlecht die Welt ist.

Und du bist ja noch viel zu jung, um zu wissen,

was er heute Nacht von dir will.

Armes kleines Ding.

Heutzutge kannst du keinem mehr trauen.

Was der heute Nacht macht, ist ein Verbrechen.

Und deine Mutter leugnet das Problem natürlich weg,

kuckt nicht hin - wie immer.

Und sie will dich nicht weinen hören.

Stattdessen geht sie lieber beten, damit endlich wieder Ruhe ist.

Solange, bis du in dieser Ruhe ersäufst.

Und was dann wird, weiß ich auch nicht.

Und dabei ist er ihr Vater!