Ich war NICHTS,

aber heute wache ich nachts

über ihren Schlaf.

Ihr könnt zerstören,

was ihr wollt - ALLES

Aber SIE muss mir nur ihre Arme entgegenstrecken,

um alles wieder aufzubauen.

Zeit spielt keine Rolle mehr.

Sie macht aus meinem Leben

kleine Papierknäuel,

einen Lachanfall...

Sie hat Brücken gebaut

zwischen mir und dem Himmel

Und wir überschreiten sie

jedes mal, wenn sie nicht schlafen will.

Sie hat wohl jeden Krieg mitgemacht,

den des Lebens und auch den der Liebe,

um so stark zu sein wie heute.

Sie lebt so gut wie sie kann,

ihren Traum aus Opalen.

Sie tanzt inmitten

der Wälder, die sie malt.

Sie trägt Bänder,

die sie wegfliegen lässt.

Und sie singt mir oft,

dass ich es nicht wagen soll,

sie aufzuhalten,

um in ihre Höhle zu steigen

verborgen unter den Dächern,

muss ich mit meinen Holzschuhen

Melodien spielen.

Ich muss mich nur hinsetzen,

darf nicht reden,

darf nichts wollen...

Meine Aufgabe ist es,

ihr zu gehören

...nur ihr zu gehören.

Für sie würde ich sterben.

(Francis Cabrel, Interpretin: Shakira)