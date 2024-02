Du bist wie du bist, und du tust was du tust und du tust es immer wieder.

Das macht es schwierig, dich zu lieben.

Und wenn ich versuche, es zu beenden,

dann wechselst du von zart auf hart, einmal mehr.

Dann fällt mein Stolz um, einmal mehr,

zieht mich unter Wasser – oder, wenn du so willst,

lässt mich am ausgestreckten Arm verhungern, einmal mehr.

Und was bleibt, ist der bittere Nachgeschmack von Lügen.



Jeder Tag wiederholt sich, jeder Samstag, jeder Sonntag:

Was in der Nacht noch Liebe war ist am Morgen Wunde.

Jeder Tag beginnt mit einem neuen Traum,

und endet mit einer Liebe, die aus einem tiefen Riss besteht.



Und das einzige, was mir bleibt, sind die Tränen.