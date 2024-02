Du könntest glücklich werden

und ich würde es nicht einmal mitbekommen.

Doch an dem Tag, als du mich verlassen hast,

warst du es jedenfalls nicht!



All die Dinge, die ich lieber hätte nicht sagen sollen,

schwirren jetzt in meinem Kopf herum

und bringen mich um den Verstand.



Ist es zu spät, dich an unsere gute Zeit zu erinnern?

Nicht das eisige Schweigen der letzten Tage.

Auch nicht, wie alles aus dem Ruder lief

und wir uns nur noch angeschrien haben.



Je mehr ich darüber nachdenke,

bin ich mir sicher,

ich hätte dich nicht gehen lassen sollen.



Du könntest glücklich werden!

Ich drück dir die Daumen, dass du es auch bist.

Du hast mich so glücklich gemacht,

wie noch nie zuvor in meinem Leben.



Alles was ich besitze, duftet noch nach dir

und manchmal in winzigen Augenblicken,

denke ich, dass das alles gar nicht wahr ist.



Tu all die Dinge, die du immer tun wolltest,

ohne dass ich dir dabei im Wege bin.

Denk nicht groß nach, mach es einfach.



Mein größter Wunsch ist es, zu erleben,

wie du losziehst und dir ein großes Stück dieser Welt eroberst.