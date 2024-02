In Nummer 69 lebt ?n Transvestit. Tags Mann, nachts Frau.

In Nummer 6 lebt einer, der behauptet, dass er Saddam Hussein ist.

Und das er den dritten Weltkrieg anfängt, wenn er mit der Hausarbeit fertig ist.

In 110 haben sie die Miete nicht bezahlt. Und der Fernseher ist beim Gerichtsvollzieher.

In 999 leben sie vom Klauen. Nur das nie jemand zu Hause ist, weil sie alle sitzen.

In Nummer 18 wohnt ein schwuler Metzger. Größer als Mike Tyson und doppelt so fies.

In 666 lebt Mr. Miller. Der ist unser Stadtpfarrer und Serienmörder im Nebenberuf.

Also, wenn Sie mal die Zeit haben sollten,

kommen Sie und bleiben Sie in meinem Viertel. Ist schön hier. Wirklich.



Eigentlich soll hier alles abgerissen werden, weil man uns für Abschaum hält.

Aber die sollen ruhig kommen mit ihren Bulldozern.

Wir warten dann.

Wissen Sie, in so einem Viertel ist das Überleben nicht so ganz einfach.

Wenn die uns holen wollen - lebend kriegen die uns nie.



Also, wenn Sie mal kommen sollten, machen sie sich auf was gefasst.