Komm mal mit, dann zeig ich dir meine ganz private Sackgasse.

Komm mit, dann zeig ich dir, wo ich herkomme.

Aus einem Dorf – oder besser Land – das man Ghetto nennt.

Und dann guck dir mal die Leute an, die ihre Türen zusperren,

und die Einbrecher, die drüber lachen und dann trotzdem alles klauen.

Und dann zeig ich Dir auch die Penner, die gerade ihr Abendbrot holen –

aus der Mülltonne.



Überall liegen Glasscherben rum.

Ihr nennt das dann Glasscherbenviertel.

Es ist eine ziemlich blutige Gegend.

Und die Leute haben alle eine Seuche hier, die nennt man Mord.

Und gegen die Gewalt gibts nur einen Doktor, der heißt Mafia.

Aber der ist teuer und die Krankenkasse zahlt nichts.

Die Kinder spielen mit Autowracks.

Und ihre Hände sind entzündet, eigentlich keine Hände mehr, nur noch rohes Fleisch.

Die Politiker lachen drüber, und dann saufen sie noch einen,

damit sie noch mehr lachen können.



Die Familien kaufen jetzt nur noch Hundefutter,

und auf der Straße wohnt der Hunger.

Und die Babys sterben, bevor sie auf die Welt kommen.

Vor Kummer.



Und dann gibt es so Typen, die sagen:

Seid glücklich und zufrieden mit dem, was ihr habt.

Und jetzt sag mal:

Könntest du glücklich sein?

Im Ghetto?