Er gibt die Karten, so als würde er meditieren.

Und die, mit denen er spielt, ahnen es nicht.

Er spielt nicht um Geld.

Nicht um Ehre.

Er spielt um die Antwort,

er sucht sie in der geheiligten Geometrie des Schicksals,

im verborgenen Gesetz des eventuell möglichen.

Die Karten führen den Reigen an.

Er mag den Karo-Buben legen,

es kann auch die Pik-Dame sein.

Vielleicht verbirgt er einen König in der Hand.

Und während die Erinnerung verblasst,

weiß ich doch immer noch,

daß Pik für das Schwert des Soldaten steht,

Treff sind Kriegskeulen.

Karo bedeutet Geld.

Mein Herz sieht anders aus.



Und wenn ich Dir nun sagen würde, daß ich Dich liebe

dann würdest Du wahrscheinlich sogar mißtrauisch werden.

Ich bin nicht einer von den Menschen,

die hundert Gesichter tragen.

Ich habe nur eine Maske.

Die, die reden und mir raten, wissen nichts.

Und sie reden nur um ihretwillen -

genau wie die Menschen, die ihr Glück zu oft verleugnet haben,

und lachen, obwohl sie verloren sind.