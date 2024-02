Schwarz auf rot, rot auf Schwarz.

Wie ein Tick, eine fixe Idee eines müden Gehirns.

Komm, setz dich, versuch dein Glück.

Und entspann dich erst mal.

Lass die Dreier und die Zweier aus dem Spiel.

Folge deinem Aberglauben.

Sonst verlierst du das Spiel.

Und dann gibt es nur noch Zwang, der dich zuhören macht.



Und wenn du fertig bist, dann fang von vorne an.

Benimm dich wie ein gelehrter Narr.

Nimm dein Glück, misch es neu.

Siehst du, du hast schon beinahe gewonnen.

Aber wenn du mal so weit bist, dann kannst du alles niederkämpfen,

was du niederkämpfen willst.



Bube auf Königin, zehn auf Bube, es ist so einfach.

Wiederholung auf Wiederholung.

Du und dein Schicksal, ihr habt euch gegenseitig schachmatt gesetzt.

Und jetzt bist du dein einziger Konkurrent.

Also nimm alles, was falsch ist, und mach was richtiges daraus.

Web was daraus, so wie du ein Gebet aus deinen Wünschen webst.

Und du fragst dich noch, wie du durch die Nacht kommen sollst?