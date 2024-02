Sie haben alles weggeholt.

Alles.

Die Wiesen, den Rasen vorm Haus, die Spielplätze.

Unsere alten Spielplätze.

Während du geschlafen hast.

Sie machen uns unsere kleine Insel kaputt, während wir träumen.

Und wenn du mal woanders hinguckst,

dann nehmen sie dir auch noch das Recht auf deine eigenen Gedanken.

Die wissen alles: wo du herkommst,

wie deine Mutter mit Mädchennamen heißt,

was du gefrühstückt hast und was du in deiner Matratze versteckst.



Das machen die unter sich aus.

Kleiner Kreis, gute Connections, man tut sich gegenseitig einen Gefallen.

Die machen das immer so.

Du kannst protestieren, das darfst du sogar, aber das wird summarisch abgelehnt.

Und deine treuen Freunde, die helfen dir überhaupt nix, die lassen dich blitzartig hängen.

Das darfst du dann als Business as usual abhaken.

Man nennt das Politik im Hinterzimmer. Das kennt man und das juckt keinen mehr.

Du kannst ruhig deinen Kopf gegen die Wand dreschen. Das hilft nix.

Aber nur zugucken hilft auch nix.



Ich kenn das. Ich weiß, was ich gemacht hab, falsch gemacht hab.

Ich kenn diese Hinterzimmer. Und ich weiß: wenn man da mal zu Hause war,

dann dauert es, bis man das Licht wieder aushält. Bis man sich wieder am

Leben freuen kann, bis man wieder vergeben kann. Das ist dann auch was, was man unter sich ausmacht: nämlich ich mit mir.



Und du hältst dich für so verdammt schlau.

Und du hast keinen Schimmer, was diese Figuren in ihren Bürotürmen

mit dir und mir veranstalten. Und dass sie damit nicht aufhören sondern

weitermachen und weitermachen und weitermachen.

Bis wir dann mal aufwachen. Komm, wach auf endlich.