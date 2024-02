Zwischen den Zeilen im Buch Deines Denkens steht Fiktion.

Du stehst für etwas komplett anderes, als Du da aufschreibst.

Wobei’s jetzt nicht so ist, daß Du nur irgendwelche Geschichten erzählen würdest.

Das ist ja alles durchdacht und auch glaubwürdig, aber halt eben nur Fiktion.

Und die steht zwischen Dir und mir, steht zwischen Dir und der Realität.

Du würdest alles tun und alles sagen, nur damit Dein alltägliches Leben

bisschen weniger alltäglich scheint.

Fiktion.



Und zwischen uns: Science fiction.

Ein großangelegter Plot, in dem ich das grauenhafte Monster bin,

das die ganze Stadt auffrißt. Und dann in meinem Raumschiff darüber lache.

Und in Deiner Erinnerung an Deinen bösen Traum bist Du der einzige Überlebende.



Und die Schuld und Schande, die überläßt Du denen, die schweigen.



Du schreibst, um Respekt zu bekommen. .



Mitleid. .



Schreibst für die Nachwelt. .



Schreibst Worte auf und machst glauben, daß die Wahrheit zwischen den Zeilen liegt.

Aber es ist halt nur Fiktion. Und das steht zwischen Dir und allen anderen.

Du gibst uns alles, was wir brauchen: eine weitere kleine, traurige, schmutzige Geschichte.

Nur: an Deiner Fiktion - und das ist das traurige, kleine, schmutzige daran -

an Deiner Fiktion sind die Lügen meistens das Beste.