Sei mir bitte nicht böse, wenn ich mich momentan etwas komisch aufführe.

Ich weiß nämlich grade nicht genau, was ich tue.

Weil es sich jedesmal wie ein Blitz quer durch mich durch anfühlt,

wenn ich dich ansehe.

Wäre nett von dir, wenn du mir da raushelfen könntest.

Weil mir nämlich die Worte ausgehen, obwohl ich weiß Gott einiges dazu zu sagen hätte.

Zum Beispiel wie wunderbar es ist, wenn du mich grade so wie jetzt anguckst.

Wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und dann zuschaust, wie er kleine Kreise auf der Oberfläche macht und die dann immer größer werden und weiter, dann weißt du ungefähr, wie ich mich fühle: wie so ein Stein. Und das Wasser, das sind deine Augen.

Mindestens so tief und doppelt so geheimnisvoll.



Die eine Hälfte von mir, die würde jetzt gerne vor Glück losschreien.

Und die andere würde jetzt im Moment gerne sterben.

Weil ich dich dann nie mehr verlieren könnte.

Weil ich dich dann niemals belügen könnte.

Und weil ich mich nie mehr von dir verabschieden müsste.