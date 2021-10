Gib mir Song und Text.

und du wirst dich wundern, was ich daraus mache!

Denn du hast mein Herz im Schwitzkasten,

Mein Blut staut sich und ich bin dem Wahnsinn nahe!

Mein Gott, du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf!

Wie eine Klette hänge ich an dir.





Danny Boy,

keine Angst, mach dich auf die Socken,

selbst auf die Gefahr hin, dich daneben zu benehmen!

Denn deine Zeit ist gekommen!

Worauf wartest du noch?

Etwa auf einen Sturm, der den Staub fort weht?

Kann sein, dass du dabei deine Chance verpasst.



Für uns gibt es keine Zukunft,

keinen gemeinsamen Weg, kein Gespräch.

Eine Freundschaft wäre nur Täuschung.



Danny, sei nicht dumm,

geh das Risiko ein und breche die Regeln.

Du bist so niedergeschlagen

und siehst älter aus, als du je werden kannst.



Klar, du kannst auf den großen Regen warten,

um deine Traurigkeit wegzuwischen,

auf die Gefahr hin, deine große Chance zu verpassen.