Nie hätte ich gedacht, das alles kaputt gehen würde,

das jeder sofort die Flucht ergreift,

wenn es darum geht, auf der Suche nach der Wahrheit,

ihn um Hilfe zu bitten.

Aber das muss wohl sein.

Wenn’s soweit ist, dominiert die Teilnahmslosigkeit.

Sinnlos auf den zu warten, der Mumm hat und Flagge zeigt.



Nicht zu fassen!

Jeder weiss, was mit mir los ist. Aber nix passiert!

Nur noch 8 Sekunden in der Verlängerung!

Doch du gehst mir nicht aus dem Sinn

Ich wollt, du wärst ein Fremder,

den man einfach so stehen lassen kann.



Lass uns noch mal bei Null anfangen.

Wir treffen eine Abmachung, mit der wir beide leben können.

Komm mir ein Stück entgegen,

so, dass wir eine gemeinsame Basis finden.

Doch für dich bedeutet Kompromiss Schwäche.



Kaum findest du einen Freund, schon gehört er zum alten Eisen.

Aber irgendwann gehen dir die Argumente aus,

und dann hängst du wie in einer wackeligen Seilbahn,

unter der sich der Abgrund auftut.



Eh ich mich versehe, habe ich dich verloren,

bin nur noch ein Teil deiner Vergangenheit,

ohne Bedeutung und Bestand.

Nicht zu fassen!

Du hattest das Ende bereits eingeplant.

Aber ich werde bis zum letzten Funken, der noch glimmt, an uns festhalten.