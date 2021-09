(enthält viele Wortspiele, die nur im Englischen Sinn machen – daher hier der Versuch, ähnliche deutsche Wortspiele zu benutzen)

All das, was wir verloren haben -

sich trennen hat seinen Preis.

Ich weiß, dass ich diesen Fehler nicht machen werde,

aber egal was ich sage –

ich werde so oder so verlieren.

Ich kann es nicht ändern,

dass sich Herz auf Schmerz reimt,

aber wenn du gehst,

wirst du kein Sterbenswörtchen von mir hören.

Was soll das „gut“ in „Mach’s gut“

und das „nett“ in „netter Versuch“?

Wo ist das „Trauen“ in „Vertrauensverlust“?

Wo ist das „Halten“ im „Durchhalten“?

Jetzt bin ich der „eine“ in „alleine“,

weil ich dich nicht mehr habe.

Dass ich diesen Fehler gemacht habe, kann ich aushalten,

aber nicht den Schmerz meines gebrochenen Herzens.



Zerbrochene Herzen eignen sich durchaus für große Kunst,

aber ein „Wohl“ in „Lebe wohl“,

ist mir noch nicht untergekommen.

Ich seh dich auf der Straße, und bete zu Gott,

dass du nicht mitkriegst,

dass sich mein „Mach’s gut“ auf „GLUT“ reimt.

Die Glut der Hölle, die ich dir im Stillen wünsche.



... und wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte,

würde ich dieses Lied nicht schreiben...