Erinnerst du dich noch an die Engel in den Träumen?

An den morgendlichen Kaffeeduft, der dich geweckt hat?

Jetzt macht die Nachricht über unsere Trennung die Runde,

und keiner wundert sich groß darüber.



Sie geben mir gute Ratschläge: Lass dich nicht hängen!

Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker.

Doch zu Hause - zwischen Fernsehen, Radio und Telefon –

hallt noch immer dein letzter, endgültiger Abschiedsgruß nach!



An diesen dunklen Abenden steht die Zeit still

und die Decke fällt mir auf den Kopf.

Was geschehen ist, wird keiner verstehen.

Kannst du nicht doch bleiben? Denn es geht mir mies.

Der Schmerz sitzt tief und tut so weh.



Ich versuche mich durch Werbespots im Fernsehen abzulenken,

Stürze mich noch tiefer in die Arbeit, um dich zu vergessen.

Doch vergebens!

Der Gedanke an dich lässt mich nicht los!



Ich habe diese Stille mit sinnlosen Selbstgesprächen bekämpft!

Mit Gewalt versucht, die Erinnerungen zu verdrängen.

Vergebens!

Je mehr ich mich bemühe, dich zu vergessen,

desto stärker wird mein Gefühl für dich.

Je mehr du mich deine Ablehnung spüren lässt,

umso mehr sehne ich mich nach deiner Aufmerksamkeit.

Der Wunsch, mit dir zusammen zu sein!



Ich schwöre dir:

Diese dunklen Abende sind ein wahrer Alptraum.

Kein Platz, wo ich mich verkriechen kann.

Und die Zeit heilt keine Wunden.

Niemand wird es verstehen!

Der Schmerz sitzt tief,

so tief, dass ich daran sterben möchte.