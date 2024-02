per E-Mail teilen

Ich habe meinen Platz am Fluss gefunden.

Dort ist mein wahres Zuhause.

Der Fluss ist mein Freund und Lehrer zugleich.

Er hilft mir zu verstehen

und die Dinge in einem anderen Licht zu sehen.

Ich saß immer am Flussufer,

sah dem Wasser zu, wie es gleichmäßig vorbeiströmte.

Wie ein stilles Lied, fließt er dahin

und zwischen den Wellen hörst du das Lachen und das Weinen...

Der Fluss hat mich gelehrt, ihm zuzuhören

wenn er zu mir spricht.

Jetzt kann ich sie hören, die unzähligen Stimmen

im Raunen des Wassers.

Und ich habe die Kunst des Sehens erlernt.

Jetzt sind sie sichtbar, die unzähligen Bilder...

So viele Gesichter in dem ewigen Strom,

manche von ihnen sind mir vertraut.

Höre die Stimme eines Freundes

und meiner verloren geglaubten Frau,

die letzten Atemzüge der Sterbenden

und das Lachen des Lebens.

Ich lausche der Sehnsucht und dem Schmerz.

Höre die zärtlichen Worte einer liebenden Frau,

das Klagen eines Mannes.

Ich sehe meinen freundlichen alten Vater,

begegne meiner warmherzigen und fürsorglichen Mutter

und schließlich - fließen alle Bilder und Stimmen ineinander...

Leben ist wie Wasser, oder?

Von der Quelle, zum Bach, dem Wasserfall

bis zum machtvollen ewigen Strom.

Manchmal warm von der Sonne...

manchmal durchzogen von eiskalten Fluten,

hektischen Stromschnellen

wie in dunklen engen Kanälen.

Ich sehe das Licht der untergehenden Sonne

auf den Wellen tanzen

weiss, dass sie morgen wieder aufgehen wird.

Sehe das Wasser zu Wolken verdunsten

und mit dem Regen wieder zurückkehren

Was auch immer passiert –

der Fluss folgt seinem Weg...

unaufhaltsam...

bis er sein fernes Ziel, seine Bestimmung erreicht hat.

All die Bilder, Geräusche und Stimmen...

Wilde weite Welt im Strom.

Der Fluss des Lebens kennt nur ein Ziel:

das Meer – der ewige Kreislauf des Lebens.