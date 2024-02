Wenn DU allein bist, einen Freund suchst,

Wenn Du jemanden brauchst, der Dich Deine Sorgen vergessen macht:

Komm, nimm meine Hand, nimm mich. Ich will Dein sein, für heute nacht nur.

Ich will es. Zwei Menschen. Du und ich.



Laß uns in mein Zimmer gehen. Für heute nach. Für jetzt. Und dann für immer.

Und dann will ich boom booom booom.