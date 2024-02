Schau mich an.

Schau durch mich durch,

und dann sag mir, dass du mich liebst.

Ich bin nicht das „liebe Mädchen“,

das du verdient hättest.



Es hat eine Zeit gegeben, wo ich viel an dich gedacht habe.

Und du viel an mich.

Aber jetzt: schau mich an und sag mir,

dass du mich liebst.

Mich willst.



Du hattest nur noch nachts Zeit für mich.

Aber für mich, für das,

was ich in mir bin, dafür hattest du keine Zeit mehr.

Nur – ich hatte genug Zeit, darüber nachzudenken,

darüber zu entscheiden

und zu sagen:

Ja:

Es gibt ein anderes Wort für Liebe

Das weiß ich bestimmt.



Jetzt ist es zu spät, noch dahinter zu sehen.

Zu spät, um nach Gründen zu suchen.

Zu spät, um noch etwas zu flicken.

Ich habe dich zurückgelassen,

wie ein altes Paar Schuhe.

Und jetzt laufe ich barfuß durch die Nacht.

Aber: ich laufe.



Weil ich mehr bin, als du gesehen hast.

Weil ich mehr bin.