G Flip: I Am Not Afraid

Sie ist die Pippi Langstrumpf aus Australien, denn sie trägt immer zwei unterschiedliche Schuhe und seit sie neun Jahre alt ist, hasst ihr Nachbar sie, denn da hat sie sich in ihr Schlagzeug verliebt. G Flip war zu Besuch bei SWR3 und hat ihre Songs „Drink Too Much“ und „I Am Not Afraid“ unplugged gespielt.