Sonntag entscheidet sich, wer das Finale der American-Football-Profiliga gewinnt. Zum Finale, dem Super Bowl, gehört immer auch eine aufwendige Halbzeitshow eines Popstars.

Zum ersten Mal findet der Super Bowl in Las Vegas statt. Die Kansas City Chiefs als Titelverteidiger treffen auf die San Francisco 49ers. Drei der größten Stars der National Football League werden auf dem Platz stehen: Patrick Mahomes, Travis Kelce und Christian McCaffrey. Mehr als 100 Millionen Menschen werden das Spiel allein in den USA anschauen. So viel zum Sportlichen.

Was das Musikalische angeht, steht eigentlich Usher diesmal im Mittelpunkt. Er ist der Star der legendären Halbzeitshow. Doch dann ist da noch Taylor Swift.

Usher verspricht kreative Show beim Super Bowl

Der R&B-Sänger hat für die Halbzeit des Football-Spiels eine kreative Show angekündigt. Ein Detail hat er bereits bei einer Pressekonferenz verraten: Rollschuhe werden eine Rolle bei seiner Performance spielen.

Rollschuhfahren vor 60.000 Leuten wird das Beste aus mir herausholen.

Außerdem wird Usher wohl neue Musik in seinem etwa 15-minütigen Auftritt mit einbauen, denn am Freitag (09.02.) ist sein neues Album Coming Home mit der Single Kissing Strangers erschienen. Ansonsten dürften Ushers größte Hits wie Yeah, DJ Got Us Fallin‘ In Love oder More Teil der Show sein.

Welche Überraschungsgäste hat Usher beim Super Bowl?

Wie wird die Bühne aussehen? Welche Showelemente wird es geben? Welche Songs werden gesungen? Neben all diesen Fragen ist immer auch spannend, welche Überraschungsgäste in der Halbzeitshow dabei sind.

Zumindest im Studio hat Usher Songs mit anderen Stars wie Alicia Keys (My Boo) oder David Guetta (Without You) gemacht. Doch wer tatsächlich an seiner Seite beim Super Bowl performen wird, bleibt bis zur Show geheim. Gerüchten zufolge könnte es Justin Bieber sein. Die beiden sind schon lange befreundet und Usher ist so etwas wie Justin Biebers Mentor.

Übrigens: Usher selbst ist bereits einmal als Gast beim Super Bowl aufgetreten – bei der Show der Black Eyed Peas im Jahr 2011.

Wird Taylor Swift beim Super Bowl im Stadion sein?

Aber egal wie gut Ushers Show auch sein wird – sie könnte ihm die Show stehlen: Taylor Swift. Und das einfach nur durch ihre Anwesenheit im Publikum. Taylor Swift ist seit Monaten der Popstar, über den weltweit am meisten gesprochen wird. Und dann ist sie ja seit Herbst offiziell mit Chiefs-Star Travis Kelce zusammen.

Die Frage ist allerdings, ob Taylor Swift es rechtzeitig zum Super Bowl schafft. Sie gibt nämlich Samstag noch ein Konzert in Tokio. Zuletzt war sie bei vielen Spielen der Kansas City Chiefs dabei – was für Schlagzeilen in den USA gesorgt hat.

Super Bowl 2023: Rihanna überraschte mit Baby-Bauch

Die Halbzeitshow beim Super Bowl ist eine der wichtigsten Bühnen in der Musikwelt. Letztes Jahr nutze Rihanna diese Bühne, um ihre zweite Schwangerschaft zu verkünden – was ihr große Aufmerksamkeit brachte. 2022 traten die Hip-Hop-Stars Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar auf. 2021 spielte der kanadische R&B-Star The Weeknd in der Halbzeit des Football-Finalspiels, im Jahr davor waren es Jennifer Lopez und Shakira.