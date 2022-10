Anmod: „My Songs“ heißt das neue Album von Sting, das heute erscheint. 15 seiner bekanntesten Hits mit The Police und aus seinem Solo-Werk hat er neu aufgenommen. Ausgewählt hat er die, die sein Leben am besten erzählen. Mit unserem Musikmann Matthias Kugler hat er über dieses spannende Leben gesprochen. Matthias, wir hat er auf dich gewirkt?



Abmod: “Englishman in New York” von Sting in der neuen “My Songs” Version, einen weiteren Teil des Interviews haben wir gleich noch kurz nach halb neun in der Morningshow und im Video auf swr3.de und auf YouTube gibt es das Ganze in voller Länge. Und da erzählt Sting zum Beispiel auch, dass er heimlich „God Save The Queen“, die englische Nationalhymne in “Englishman in New York” reingeschmuggelt hat.