Von Katzen, Pferden und Meerschweinchen – im November erwartet uns ein Duo, das Tierliebe großschreibt. Zumal sie selbst schon tierisch gut performt haben: ein ehemaliger Stegosaurus, der den Comedypreis gewann und ein singendes Kücken, das in ganz Deutschland bekannt ist. Kennst du das Duo auch? Schreib uns am besten deine Vermutungen, Befürchtungen und Wünsche an: 1plus1@swr3.de

Die Auflösung gibt's kommenden Mittwoch in der neuen Folge von "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf SWR3.de.