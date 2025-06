Lebensziele, Datingstories und viel Politik: Jan Hofer regt sich über Trump auf, David Puentez über Wirecard. Diese Woche wird es bei "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" thematisch ernst. Jetzt reinhören!

Lass uns gerne eine Bewertung da! Feedback, Freundschaftsbriefe & liebe Grüße an: 1plus1@swr3.de.

Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf SWR3.de.

Hier geht's zu unserem Podcast-Tipp der Woche:

https://1.ard.de/based-on-a-true-story-audiothek

(04:16): Nachtleben

(09:40): Vereine und Gemeinschaft

(11:24): Öffentliche Wahrnehmung

(16:27): Deutschland und Hollywood

(17:10): Social Media

(20:31): Menschenkenntnis und zwischenmenschliche Beziehungen

(24:10): Bucket Lists

(25:41): Veränderungen in Amerika und der Tourismus

(28:08): Geld, persönliches Glück

(30:36): Gastronomie

(32:01): Wirecard

(40:16): Dating

(42:14): Politische Skandale, Trump

(47:22): Nachrichtenauswahl

(49:03): Journalismus in Krisenzeiten

(54:48): Globale Abhängigkeiten

(56:28): Ablenkung in schwierigen Zeiten