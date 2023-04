Nein, das ist kein Aprilscherz: Bei uns treffen diesen Monat zwei Persönlichkeiten aufeinander, die gleich dreifach denselben Erzengel im Namen tragen. Beide haben nicht nur Podcaststimmen, sondern auch Fernsehgesichter. Eine von beiden sogar zwei Fernsehpreise. Wer das wohl sein wird? Lasst euch überraschen!

Was denkst du? Schreib uns deine Vermutungen, Befürchtungen und Wünsche an: 1plus1@swr3.de

Die Auflösung gibt's kommenden Mittwoch in der neuen Folge von "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf SWR3.de.