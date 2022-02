Wenn wir Fehler in einer Beziehung machen, tut das weh. Aber dieser Schmerz sorgt dafür, dass wir es in der nächsten Beziehung besser machen – hoffentlich. Max und Sabrina haben sich geopfert und sind für euch durch den Schmerz gegangen. Die beiden erzählen, was sie an Erfahrungen mitgenommen haben – damit ihr nicht die gleichen Fehler machen müsst.