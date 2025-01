Bob Dylan goes TikTok

Reinhard Kleist zählt zu den großen Namen der deutschen Comicszene – seine biografischen Graphic Novels über Ikonen wie Johnny Cash, Nick Cave und David Bowie sind international erfolgreich. Nun gibt’s Nachschub: Mit „Low“ taucht er tief in Bowies Berlin-Jahre ein.

In dieser Podcastfolge (aufgenommen im Dezember 2024) erfahrt ihr, warum Bowie für ihn mehr als nur eine Inspiration war, wie seine ersten Begegnungen mit Nick Cave abliefen und warum Cave Kleists ersten Entwurf schlicht „langweilig“ fand.

