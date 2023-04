Doppelagenten, das sind Menschen, die gleich für zwei Länder spionieren und immer wieder für Skandale sorgen. So wie Klaus L, ein umtriebiger Politikwissenschaftler aus Bayern. Er wirkt eigentlich unauffällig, mit seinem Job in der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung. Was die wenigsten wissen: Jahrzehntelang arbeitet er außerdem als Informant für den Bundesnachrichtendienst, den BND. Und statt sich in die wohlverdiente Rente zu verabschieden, wird er dann auch noch für den chinesischen Geheimdienst aktiv. Er führt also nicht nur ein Doppelleben, sondern gleich zwei.



Wie kann es sein, dass der BND davon nichts mitbekommen hat? Wie rekrutiert China potentielle Spione? Und warum sind Menschen wie Klaus L, die den Höhepunkt ihrer Karriere bereits hinter sich haben, so interessant für ausländische Geheimdienste? Darum geht’s in Folge drei von „Dark matters – Geheimnisse der Geheimdienste“. Wenn Ihr Grundsätzliches über die Arbeit des BND wissen möchtet, hört gern auch in die begleitende Hintergrund-Folge: Wie arbeitet der Bundesnachrichtendienst?.



