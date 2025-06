Die Tierdocs: Fisch ist bewaffnet

Janis Mc David ist ein Inklusionsvorreiter, der ohne Arme und Beine zur Welt kam.

Er ist Vortragsredner und liebt es, Menschen zum Nachdenken anzuregen.

Er setzt sich für eine Gesellschaft ein, die ermutigt und ermöglicht – statt auszubremsen.

In seinem neuen Buch „All Inclusive“ zeigt er, wie Menschen mit Behinderungen gerade in Zeiten des Fachkräftemangels eine wertvolle Bereicherung für das Arbeitsumfeld sein können – und warum in ihnen viel ungenutztes Potenzial steckt.

In diesem Podcast erzählt er, warum ihn das „Realistische“ nicht interessiert. Denn alles, was er erreicht hat, galt als unrealistisch: ein Schwimmrekord, eine Rennlizenz oder der Aufstieg zum Kilimandscharo.

Hier geht's zu unserem Podcast-Tipp: https://www.ardaudiothek.de/sendung/based-on-a-true-story-die-koenige-von-malle/14579351/