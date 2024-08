Richtigen Urwald gibt es in Deutschland schon lange nicht mehr. Daher hat Abenteuerwanderer Gerald Klamer zu Fuß den größten Teil der letzten wilden europäischen Wälder in den Karpaten durchwandert. Eine vom Menschen fast unberührte Waldwildnis. Auch dabei gab es interessante Begegnungen und auch nicht so schöne. Als er von Hunden angegriffen wurde, war es richtig gefährlich. Außerdem erzählt er von einer Wanderung in den USA durchs Death Valley, wo man verdammt viel Wasser mitschleppen muss.