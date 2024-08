Sohn italienisch-französischer Eltern

Er ist in italienischen Kino- und Fernsehfilmen zu sehen gewesen,

ansonsten hat er viel Theater in Stuttgart gespielt

Zuletzt in KUDAMM 63, als Tango Tanzlehrer Amando

und momentan online first in der ARD Mediathek in SPÄTZLE ARRABIATA

In dieser Mafia-Dramedy spielt er einen von 2 Brüdern mit extrem unterschiedlichen Ansichten über Gesetz, Recht und Familie. Giovanni Funiati spielt den leidenschaftlichen Koch Luca Rossi, der immer tiefer in die krummen Geschäfte seines Bruders Pipo gerät.