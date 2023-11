In dieser Hintergrundfolge geht es um die Schweizer Geheimdienste und um die Besonderheiten, die ihre Arbeiten begleiten. Im Gespräch mit dem

ARD-Geheimdienstexperten Holger Schmidt klärt Eva-Maria Lemke unter anderem, was im Jahresbericht der Schweizer Dienste steht – und was der “Berner Club” ist, von dem einige behaupten, es gäbe ihn gar nicht. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, hört auch in die begleitende Folge [“Der gefallene Top-Manager und die Spur des Geldes”].

Und noch zwei Tipps zum Weiterhören: Bei [0630] gibt's jeden Morgen alle News zum Start in den Tag. 20 Minuten Nachrichten und Politik - ab 6 Uhr 30. Und für das Update am Nachmittag gibt es [Newsjunkies], wo jeden Tag EIN großes Nachrichtenthema mit Hintergrund präsentiert wird.