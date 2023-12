Lukas Klaschinski interviewt Menschen mit einem psychologischen Interesse. Das tut er in verschiedenen Rollen, als Moderator und Podcaster, als Unternehmer, als Buchautor als Vater und als Freund. In seinem Buch "Fühl dich ganz" (VÖ Feb, 2024) beschreibt er was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen.

Er begann seine Karriere früh neben seinem Psychologiestudium und zählt zu den ersten so richtig erfolgreichen Podcastern. Seine Talente entdeckte er schon in der Schulzeit, gestärkt durch einen empathischen Lehrer, auch wenn in seiner Jugend nicht immer alles rosig war.

Mit Bob Blume spricht er über Gefühle, wie sie entstehen und wie wichtig es ist, sie zu kennen. Sie unterhalten sich darüber, wie sich Persönlichkeiten formen, was negative Erfahrungen damit zu tun haben und wie wir vermeiden “Gefühlslegastheniker” zu sein.

Unser Podcast Tipp der Woche: https://diskussionsstoff.podigee.io/