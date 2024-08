Marie Zielcke ist bis heute in zahlreiche Rollen in Kino- und Fernsehfilmen zu sehen. Zu ihren TV-Projekten zählen „Bella Block“, „Krupp - eine deutsche Familie“, „Eine wie keine“ (Sat.1/Telenovela/Titelrolle), und zwischen 2015 und 2019 hatte sie eine durchgehende Rolle in der ZDF-Serie „Bettys Diagnose“ . Im Kino war sie u.a. zu sehen in Doris Dörries „Bin ich schön?“, in „Lammbock“ oder in „Der Schrei des Schmetterlings“, in dem Marie Zielcke eine krebskranke junge Frau spielt, Sie hat in Independant Filmen genuaso gespielt wie in einer Soap Jetzt ist zu sehen in in einer Episodenhauptrolle in der neuen Staffel „Lena Lorenz“ und dann gibt es auch noch ein ganz besonderes Projekt, das sie unterstützt.

