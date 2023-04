Mirko Drotschmann ist Journalist, Moderator und den meisten als MrWissen2Go auf Youtube bekannt. In der Retrospektive sieht das wie ein linearer Weg aus, denn bereits zu seiner Schulzeit war er Chefredakteur einer Schülerzeitung, begeisterte sich dafür, mit Journalismus Dinge zu bewegen und auch Geschichte war damals schon sein Lieblingsfach.

Ganz so entspannt war aber die Schulzeit doch nicht. Im Gymnasium musste Mirko schnell lernen, wie man lernt und auf seine Noten achten -auch wenn die Abinote dann im Endeffekt doch relativ egal war.

Mit Bob Blume spricht er unter anderem über gute und schlechte Lehrer, Neutralität und Meinungsbildung und Chancengleichheit in der Schule.