Auch wenn im Wald die Pilz-Saison vorbei ist, im Bett ist sie das ganze Jahr. Sie jucken, sind unangenehm und den meisten erst einmal peinlich – Pilze eben. Aber so gut wie jeder Deutsche hat im Laufe seines Lebens mit einem Pilz zu kämpfen. Egal ob er am Fuß, im Gesicht oder an den Genitalien ist. Sabrina und Max packen ihre Pilzgeschichten aus und geben Tipps, wie man Infektionen und Pilz-Ping-Pong vermeiden kann. Außerdem werfen sie einen Blick in den Pilz-Ratgeber, der den ein oder anderen schlüpfrigen Gattungsnamen enthält.