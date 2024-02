So geht China mit Plastik um – der größte Kunststoffproduzent der Welt

Im SWR3-Report: unser Plastik-Alltag sprechen wir den ganzen Tag bei uns über Plastik. Viele Hörer schreiben uns, dass sie gerne Plastik stärker vermeiden würden. Offenbar ist das Problem bei uns in den Köpfen durchaus angekommen.

Aber das reicht nicht: Denn unser Plastikproblem hier hat auch was mit dem Rest der Welt zu tun - zum Beispiel mit China.



Neben China gelten auch die USA als absolutes Plastikland. Wir fragen gleich nach bei unserer Amerika-Korrespondentin Nicole Markwald, wie dort über Plastik diskutiert wird.