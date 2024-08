Tijan Marei fing 2007 als Kinderdarstellerin an. Seitdem dreht sie national und International. Für ihre erste Hauptrolle bekam sie den hessischen Filmpreis als beste Schauspielerin (Ellas Baby).

In der Serie 4 BLOCKS spielte sie die Rolle der Leonie, eine junge Verführerin. International spielte sie neben Julie Delpy in ?My Zoe? (2019) und war an der Seite von Judi Dench in ?Six Minutes to Midnight? (2020) zu sehen.

Jetzt spielt sie eine der Hauptrollen in DIE RETTUNG DER UNS BEKANNTEN WELT.