In dieser Folge ist Verena Pausder zu Gast. Verena Pausder ist Unternehmerin und gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Gründerszene in Deutschland. Die Autorin, Mutter und Podcasterin und engagiert sich unter anderem hochpolitisch, setzt Petitionen auf und digitalisiert das Bildungssystem mit eigenen Lösungen und viel Herzblut.

Schon als Schülerin machte sie sich stark für ihre Ideale von Tierschutz und Gerechtigkeit und blickt auf das Riesenprivileg zurück, Eltern zu haben, die Bildung sehr ernst genommen haben. Trotzdem denkt sie an ihre Schulzeit mit Humor und geht bis heute mit ihrer Einstellung, das Leben nicht so furchtbar ernst zu nehmen, durch ihren Alltag.

Mit Bob spricht sie über eins ihrer Herzensanliegen: chancengleichen Zugang zu digitaler Bildung für alle Kinder. Für Verena ist dies die Grundlage für ein zukunftsfähiges, gesellschaftliches Miteinander – 2022 launchte sie zum Beispiel die Seite digitale-lernangebote.de. Für alle Bildungsfans ist diese Folge eine absolute Hörempfehlung!

Unser Podcast-Tipp der Woche: https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-ki-podcast/94632864/