Ist Ariana eigentlich schon eine Boomerin? Würden Judith und Ariana lieber Maden oder Spinnen essen? Und wann sehen wir Judith endlich im Dschungelcamp? In dieser Folge wird geplaudert, gekläfft und gedehnt – und das nicht nur im Kopf. Die beiden sprechen über den Trend des Yappings, Gesellschaftserwartungen an unseren Körper und was Lach-Yoga eigentlich bringen soll.

🧘‍♀️🐶 Was euch noch erwartet:

✔️ Hat Judith sich die Trend-Haarfarbe „Strawberry“ gefärbt oder sind das die Mineralien in ihrem Brunnenwasser?

✔️ Kann Ariana ihrer Judith noch Jugendsprache erklären z.B. „sus“?

✔️ Yoga: Wie gelenkig muss man wirklich sein? Und warum sollte man das wollen?

🎧 Noch mehr hören? Wenn dir Baborie & Rakers gefällt, checke unbedingt den Podcast „eat.READ.sleep. Bücher für dich“ aus https://1.ard.de/eatreadsleep-cp

📩 Schreibt uns: baborieundrakers@swr3.de

📲 Folgt uns: Judith Rakers | Ariana Baborie

Neue Folgen immer freitags – eine Woche vorab exklusiv in der ARD Audiothek!

🛠 Redaktion & Produktion: Mit Vergnügen & SWR3 für die ARD Audiothek.