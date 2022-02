Man nehme harte Gitarren, ersetze sie dann durch akustisch klingende, schreibe einen prägnanten Refrain und verbinde alles mit einer komplizierten Liebesgeschichte. Klingt erstmal überhaupt nicht nach Hit. Passiert ist mit How You Remind Me aber das genaue Gegenteil. Die kanadische Rock-Band Nickelback feierte mit diesem Song ihren bis heute größten Chart-Erfolg: Platz 1 in den USA! mehr...