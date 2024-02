per E-Mail teilen

Neben drei Tagen Rockmusik gehören mindestens drei andere Dinge zu Rock am Ring, wie die Mutter zum Kinde: Matsch, Ravioli und Dosenbier. Unsere Festivalreporter checken für euch die besten und geilsten Ecken des Festivalgeländes und verraten euch, wo gerade der Punk abgeht.

Seit 1985 ist der Nürburgring (abgesehen von einer kurzen Unterbrechung) die Heimat von einem der größten Festivals Deutschlands. Über 80.000 Rockfans versammeln sich jedes Jahr am Nürburgring, um mindestens drei Tage lang durchzufeiern.

Die größten Rockbands der Welt

Die Toten Hosen standen schon ein paar Mal auf der Bühne bei Rock am Ring. SWR / Ronny Zimmermann

Kein Wunder also, dass sich genau hier jedes Jahr die weltgrößten Rockbands die Ehre geben. In der Vergangenheit waren schon legendäre Bands dabei wie: Metallica, Rammstein, Kiss und noch viele mehr.

Aber auch in diesem Jahr sind die Bühnen wieder voll mit den Top-Acts der Rockwelt. Mit am Start sind dieses Jahr zum Beispiel auch 30 Seconds to Mars oder die Jungs von Milky Chance. Das komplette LineUp findet ihr hier.

Alle Infos im Liveblog

Mit unserem Liveblog bleibt ihr immer Up-To-Date. Was passiert gerade auf Zeltplatz D9? Wie war eigentlich das Konzert von XY? Mit unseren Festivalreportern entdeckt ihr auch die Ecken und Spots vom Ring, an die ihr es selbst nicht geschafft habt.

Ihr habt noch nicht genug und wollt noch mehr sehen und hören? Folgt uns auf Instagram (swr3online) und checkt unsere Stories vom Ring.